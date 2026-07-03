البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى

وأوضح البنك الدولي، في تحديثه الخاص بتصنيفات الدخل لأغراض تحليلية، أن إعادة التصنيف جاءت بعد عملية إعادة تأسيس سنة الأساس التي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي استندت إلى توسيع التغطية الإحصائية من خلال مسوح محدثة، ومصادر بيانات جديدة، وتحسين منهجية إعداد الحسابات القومية، بما في ذلك إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن مشمولة سابقا.
وأضاف أن المراجعة الإحصائية، إلى جانب نمو اقتصادي مستقر بلغ 2.8% خلال عام 2025، دفعت الأردن إلى تجاوز الحد المعتمد للانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.
ووفق التصنيف، تجاوز الأردن الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بفارق 624 دولارا، بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس إلى 5260 دولارا في تصنيف السنة المالية 2027، مقارنة مع 4430 دولارا في التصنيف السابق.
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