البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية

الوكيل الإخباري- أكد المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، الاثنين، أنه تم إلزام جميع البنوك بفروعها المختلفة بقبول الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" لإجراء جميع المعاملات البنكية.

وقال أبو شهاب إن موظف البنك يقوم بالتحقق من الهوية الرقمية من خلال مسح رمز (QR Code) الملحق بالمستند الرقمي عبر تطبيق "سند"، واعتماده البيانات الحكومية المحدثة بدلا من النسخ المصورة عن الهوية الشخصية.



وأضاف أن المواطن يُمنح خيار استخدام الهوية الرقمية أو الهوية التقليدية لإتمام المعاملات البنكية.