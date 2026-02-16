الإثنين 2026-02-16 08:36 م

البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 16-02-2026 07:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي، غسان أبو شهاب، الاثنين، أنه تم إلزام جميع البنوك بفروعها المختلفة بقبول الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" لإجراء جميع المعاملات البنكية.

وقال أبو شهاب  إن موظف البنك يقوم بالتحقق من الهوية الرقمية من خلال مسح رمز (QR Code) الملحق بالمستند الرقمي عبر تطبيق "سند"، واعتماده البيانات الحكومية المحدثة بدلا من النسخ المصورة عن الهوية الشخصية.


وأضاف أن المواطن يُمنح خيار استخدام الهوية الرقمية أو الهوية التقليدية لإتمام المعاملات البنكية.

 

وأعلن البنك المركزي الأردني اعتماد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة في المملكة كوسيلة رسمية ومعتمدة للتحقق من هوية العملاء، وذلك كبديل مكافئ للهوية الشخصية التقليدية عند تنفيذ المعاملات والخدمات المصرفية، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية.

 
 


