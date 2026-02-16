البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية

وقال أبو شهاب إن موظف البنك يقوم بالتحقق من الهوية الرقمية من خلال مسح رمز (QR Code) الملحق بالمستند الرقمي عبر تطبيق "سند"، واعتماده البيانات الحكومية المحدثة بدلا من النسخ المصورة عن الهوية الشخصية.
وأضاف أن المواطن يُمنح خيار استخدام الهوية الرقمية أو الهوية التقليدية لإتمام المعاملات البنكية.
