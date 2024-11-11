البنك المركزي : اجراءات يجب اتباعها في حال تعرض المواطن للاحتيال المالي

الوكيل الإخباري- حددت دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني، 3 اجراءات يجب اتباعها في حال تعرض المواطن للاحتيال المالي.



وقالت الدائرة في منشور عبر فيسبوك اليوم الإثنين، في حال تعرضت للاحتيال المالي، اتبع هذه الإجراءات:



- حظر بطاقة الدفع وتجميد الرصيد في الحساب عن طريق التواصل مع مؤسستك المالية.



- تقديم شكوى لدى مؤسستك المالية والبنك المركزي الأردني، وتزويدهم بكافة تفاصيل عملية الاحتيال.



- الإبلاغ عن عملية الاحتيال من خلال وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.

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