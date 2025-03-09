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البنك المركزي: ارتفاع احتياطي الذهب 506 ملايين دينار

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البنك المركزي الأردني
 
الأحد، 09-03-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري- ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 ملايين دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.

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وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.


وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دولار، مقارنة مع 21.015 مليار دولار، في نهاية عام 2023.


ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.


يشار إلى أن البنك المركزي عمل على زيادة موجوداته من الذهب خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة.

 
 
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