الخميس 2024-08-01 06:15 م
 
 

البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني




 

الخميس، 01-08-2024 04:14 م

 الوكيل الإخباري - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.


وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.


وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع البنوك العاملة بالقوة والسيولة والمنعة.


واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.


وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.


وأكد البنك المركزي على متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية إقليميا ودوليًا وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك والحنيطي

أخبار محلية إرادة ملكية سامية بالحنيطي

محمد الضيف

فلسطين أول تعليق من حماس على مزاعم الاحتلال باغتيال محمد الضيف

نصر الله

عربي ودولي نصر الله: ما حصل في ضاحية بيروت عدوان إسرائيلي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

بنك المغرب

أسواق ومال بنك المغرب: معدل البطالة يقفز لأعلى مستوياته منذ 2001

عمليات جديدة لفصائل المقاومة في تل الهوى ورفح

فلسطين عمليات جديدة لفصائل المقاومة في تل الهوى ورفح

تعبيرية

عربي ودولي روسيا تعلن مقتل 1965 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الدماغ

تكنولوجيا أول تقنية للتحكم في الشهية والسلوك داخل الدماغ





 


 


الأكثر مشاهدة