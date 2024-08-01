البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

الوكيل الإخباري - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.



وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس لهذا العام التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، حيث حافظت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي على مستوياتها المرتفعة البالغة حالياً 18.9 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.2 شهراً.



وتؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع البنوك العاملة بالقوة والسيولة والمنعة.



واستقر معدل التضخم خلال النصف الأول من العام عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ 1.7% بالمقارنة مع 3.0% لذات الفترة من عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في حين تراجع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2024، إلا أنه حقق 3.3 مليار دولار.



وأظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 3.7% لتصل إلى 1.5 مليار دولار.