البنك المركزي: الأردن يسير بأجندة الإصلاحات الاقتصادية

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الوكيل الإخباري- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن الأردن يسير في أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، لا سيما على صعيد تمكين الاقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أعلى، وتسهيل الوصول للتمويل، ومرونة سوق العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب مواصلة الضبط المالي، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال رعايته في جامعة اليرموك أمس الاثنين حفل تكريم أوائل الفوج 45 من خريجي الجامعة الذي نظمه نادي خريجي اليرموك بإربد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد.



ودعا الشركس، الشباب إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والاستعداد مواجهة تحديات يواجهها العالم في خضم الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المواتية، بحكمة وذكاء، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسير نحو تعزيز الرقمنة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر.

