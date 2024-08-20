الثلاثاء 2024-08-20 06:56 م
 

 

البنك المركزي: الأردن يسير بأجندة الإصلاحات الاقتصادية

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي
الثلاثاء، 20-08-2024 05:40 م
الوكيل الإخباري-   أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن الأردن يسير في أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، لا سيما على صعيد تمكين الاقتصاد الوطني من النمو بوتيرة أعلى، وتسهيل الوصول للتمويل، ومرونة سوق العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب مواصلة الضبط المالي، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته في جامعة اليرموك أمس الاثنين حفل تكريم أوائل الفوج 45 من خريجي الجامعة الذي نظمه نادي خريجي اليرموك بإربد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد.

ودعا الشركس، الشباب إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والاستعداد مواجهة تحديات يواجهها العالم في خضم الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المواتية، بحكمة وذكاء، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسير نحو تعزيز الرقمنة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر.
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تنويه الى جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية الخطيب : هذا اخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد

وزارة المالية

اقتصاد محلي إطفاء 2.150 مليار دينار من ديون الحكومة

العيسوي يعزي عشيرة العيطان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة العيطان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: الأردن يسير بأجندة الإصلاحات الاقتصادية

الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي الحرس الثوري: فترة انتظار الرد قد تكون طويلة

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق

السيسي

عربي ودولي السيسي يحذر من خطورة توسع نطاق صراع غزة إقليميا



 

الأكثر مشاهدة