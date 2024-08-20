البنك المركزي: الأردن يسير بأجندة الإصلاحات الاقتصادية

جاء ذلك خلال رعايته في جامعة اليرموك أمس الاثنين حفل تكريم أوائل الفوج 45 من خريجي الجامعة الذي نظمه نادي خريجي اليرموك بإربد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد.
ودعا الشركس، الشباب إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والاستعداد مواجهة تحديات يواجهها العالم في خضم الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المواتية، بحكمة وذكاء، مشيرا إلى أن مستقبل الاقتصاد العالمي يسير نحو تعزيز الرقمنة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر.
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