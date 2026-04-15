البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي

الوكيل الإخباري- زادت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.3 مليار دولار، بنهاية شهر آذار من العام الحالي، عن مستواها المسجل بنهاية عام 2025، وفقا لبيانات البنك.

ووصلت قيمة الاحتياطيات إلى قرابة 26.8 مليار دولار، التي تغطي نحو 9.4 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات والبالغ 3 أشهر.