الأربعاء 2026-04-15 05:32 م

البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية ترتفع 1.3 مليار دولار بنهاية آذار الماضي

الأربعاء، 15-04-2026 04:42 م

الوكيل الإخباري-   زادت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 1.3 مليار دولار، بنهاية شهر آذار من العام الحالي، عن مستواها المسجل بنهاية عام 2025، وفقا لبيانات البنك.

ووصلت قيمة الاحتياطيات إلى قرابة 26.8 مليار دولار، التي تغطي نحو 9.4 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات والبالغ 3 أشهر.


وففقا لبيانات البنك، أن هذا المستوى المرتفع من الاحتياطيات الأجنبية قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والثقة العالية بالدينار الأردني، ويرسخ جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.

 
 


gnews

إيران

ل

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية

ل

علم ايران

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

علما الولايات المتحدة وايران

