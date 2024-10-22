الثلاثاء 2024-10-22 11:52 ص
 
 

البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

ا
البنك المركزي الأردني
الثلاثاء، 22-10-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

اضافة اعلان


وأشارت البيانات إلى أن قيمة احتياطي البنك المركزي من أونصات الذهب وصلت أيضا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.164 مليارات دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

شعار الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

أخبار محلية مطالبات بتقليص المقرر المطلوب لامتحان التوجيهي لهذه المواد

ا

فلسطين مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها

الحاج زايد حمدان الطويل البطاينة

نعـي فـاضل الحاج زايد البطاينة في ذمة الله

النقابة العامة للعاملين في البلديات

أخبار محلية نزاع عمالي في أمانة عمان و"مؤقتة البلديات" تخاطب وزارة العمل

جانب من التكريم

أخبار محلية العقبة أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

أخبار محلية واشنطن تايمز: بلينكن يزور الأردن غدا في إطار جولته للشرق الأوسط

ب

أخبار الشركات رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، في مكاتب إدارة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات

غواصات حربية صينية في بحر جنوب الصين

عربي ودولي استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان



 

الأكثر مشاهدة