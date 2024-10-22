البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند 20.239 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.

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