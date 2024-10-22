البنك المركزي: الاحتياطيات الأجنبية تسجل مستوى قياسيا جديدا

وأشارت البيانات إلى أن قيمة احتياطي البنك المركزي من أونصات الذهب وصلت أيضا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.164 مليارات دينار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
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