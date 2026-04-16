الخميس 2026-04-16 02:19 م

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام

البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام
البنك المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات جديدة بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام
 
الخميس، 16-04-2026 12:14 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت قيمة الموافقات على التسهيلات التي تقدم بها العملاء إلى الجهاز المصرفي، بنسبة 12.8% في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.اضافة اعلان


وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن قيمة طلبات التسهيلات الجديدة بلغت في أول شهرين من العام، قرابة 2.656 مليار دينار، مقارنة بـ2.189 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد طلبات المقبولة خلال هذه الفترة، 51.1 ألف طلب يقيمة 2.469 مليار دينار، بينما رفضت البنوك قرابة 17.2 ألف طلب بقيمة بلغت 185.5 مليون دينار.
 
 


أحدث الأخبار

ب

تعبيرية

f

أخبار محلية صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر



 
 




الأكثر مشاهدة

 