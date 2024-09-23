البنك المركزي بالمرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا”

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية البنوك في الأردن لقاء حول الإيجاز الربعي الثالث لعام 2024، اليوم الاثنين، تحت عنوان: “إدارة البيانات، حجر الزاوية في مستقبل الخدمات المصرفية، بالتعاون مع شركة “إرنست ويونغ”.

اضافة اعلان



وأعلن محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، خلال الجلسة الافتتاحية عن تصدر البنك المركزي المرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا”، التي يمنحها تحالف الاشتمال المالي، تقديرا لدوره الريادي في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.



ولفت إلى أن “إعلان مايا” مبادرة عالمية أطلقها تحالف الاشتمال المالي في 2011، بهدف تحقيق شمول مالي مستدام، إذ أن الدول الأعضاء بالتحالف، ومن بينها الأردن، تلتزم بتحديد التزامات ضمن محاور متعددة تهدف لتحقيق الاشتمال المالي، وصولا إلى تعزيز الخدمات المالية للفئات الأقل حظا في المجتمع.



وقال إن الاستراتيجيات التي تم تبنيها، تُعد دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل على تحسين القطاع المالي، وتوفير الخدمات المالية بشكل أكثر شمولا واستدامة.