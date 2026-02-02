البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني

ويأتي تنظيم هذا المعسكر في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وانسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للقطاع المالي في مواجهة المخاطر الرقمية المتسارعة.
ويهدف المعسكر إلى تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وبما يعزّز إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر السيبرانية وفق أعلى المعايير الدولية، و على نحو يدعم متانة الاستقرار المالي ويصون أمن البيئة المالية الرقمية في المملكة.
ويأتي تنفيذ النسخة الثانية من المعسكر استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2024، والتي أسهمت في تطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات المالية، حيث تم تدريب (144) موظفًا للحصول على (11) شهادة دولية معتمدة في مجالات متخصصة في الأمن السيبراني، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء الدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مهول على أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين
-
احتياطات "المركزي" الأجنبية ترتفع إلى 28.5 مليار دولار
-
50 مليار دينار ودائع البنوك لنهاية 2025
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني
-
صادرات الصناعة تنمو 9.3% خلال 11 شهرا في 2025
-
بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم