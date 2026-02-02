الإثنين 2026-02-02 10:15 م

البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 02-02-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري-   اعلن البنك المركزي الأردني تخريج الدفعة الثانية من المشاركين في المعسكر التدريبي للأمن السيبراني بنسخته الثانية لعام 2025، والمخصص لموظفي القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

اضافة اعلان


ويأتي تنظيم هذا المعسكر في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وانسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية للقطاع المالي في مواجهة المخاطر الرقمية المتسارعة.

ويهدف المعسكر إلى تطوير الكفاءات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وبما يعزّز إرساء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر السيبرانية وفق أعلى المعايير الدولية، و على نحو يدعم متانة الاستقرار المالي ويصون أمن البيئة المالية الرقمية في المملكة.


ويأتي تنفيذ النسخة الثانية من المعسكر استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2024، والتي أسهمت في تطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات المالية، حيث تم تدريب (144) موظفًا للحصول على (11) شهادة دولية معتمدة في مجالات متخصصة في الأمن السيبراني، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء الدوليين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني

بنك الملابس الخيري

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

فصلت كوادر مديرية مياه لواء بني كنانة بالتعاون مع متصرفية اللواء والأجهزة الأمنية التابعة لشركة مياه اليرموك، أمس الثلاثاء، اشتراكين مخالفين على خطوط ناقلة. وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن ال

أخبار محلية مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: "خفض التصعيد" الأخير مع روسيا يساعد على "بناء الثقة" في المفاوضات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة : حل حكومي نهائي لأراضي المخيمات المتعثرة وفق التعويض العادل

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي بريطانيا تفرض عقوبات على 10 إيرانيين



 




الأكثر مشاهدة