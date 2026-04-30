البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت مؤشرات البنك المركزي الأردني، انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026، مقارنة مع 18.8% للفترة ذاتها من العام السابق، في دلالة على تنامي الثقة بالعملة الوطنية وفعالية السياسة النقدية.





وفي السياق ذاته، سجل معدل التضخم مستويات متدنية بلغت 1.4% خلال الربع الأول من عام 2026، ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر مرونة للتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، وفق البنك المركزي الأردني.



وتتكامل هذه المؤشرات مع متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث أكدت الاختبارات الدورية قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة عالية، مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.







