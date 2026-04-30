الخميس 2026-04-30 01:33 م

البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026

البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026
البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026
 
الخميس، 30-04-2026 12:01 م
الوكيل الإخباري-  أظهرت مؤشرات البنك المركزي الأردني، انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026، مقارنة مع 18.8% للفترة ذاتها من العام السابق، في دلالة على تنامي الثقة بالعملة الوطنية وفعالية السياسة النقدية.اضافة اعلان


وفي السياق ذاته، سجل معدل التضخم مستويات متدنية بلغت 1.4% خلال الربع الأول من عام 2026، ما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر مرونة للتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، وفق البنك المركزي الأردني.

وتتكامل هذه المؤشرات مع متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث أكدت الاختبارات الدورية قدرة البنوك على مواصلة العمل بكفاءة عالية، مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 