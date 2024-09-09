البنك المركزي: توقع استقرار التضخم في الأردن العام الحالي

ووفق تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.70% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وفق المملكة.
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