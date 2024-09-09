البنك المركزي: توقع استقرار التضخم في الأردن العام الحالي

06:32 م

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الوكيل الإخباري- توقع البنك المركزي الأردني، استقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي 2024، ليبقى عند نسبة 2.1%، وهو المستوى المسجل في العام الماضي 2023، مقابل 4.2% في العام 2022. اضافة اعلان





ووفق تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.



وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم" للأشهر السبعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.70% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وفق المملكة.