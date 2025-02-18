البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

وبحسب التعميم فإن دوام البنوك سيكون خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف مساء.
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