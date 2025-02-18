الثلاثاء 2025-02-18 12:24 م
 

البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

ل
البنك المركزي
الثلاثاء، 18-02-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري-  أصدر البنك المركزي، الثلاثاء، تعميما يتضمن ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة في الأردن خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وبحسب التعميم  فإن دوام البنوك سيكون خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، ويبدأ التعامل مع الجمهور في تمام 9:30 صباحا ولغاية الثانية والنصف مساء.

 
gnews

أحدث الأخبار

dchdf

أخبار الشركات جورامكو تعلن عن شراكات جديدة في إطار مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2025

ا

اقتصاد محلي 21.116 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

جامعة آل البيت

أخبار محلية جامعة حكومية تعلن عن مواعيد الدوام في رمضان

بلف

أخبار الشركات بنك الأردن يدعم الاستثمار والتنمية المستدامة برعاية مؤتمر "مستقبل رقمي مستدام"

اع89

أسواق ومال "أهم ميزات تداول العملات المشفرة والفوركس عبر الإنترنت: فرص استثمارية متنوعة ومرنة"

ل

اقتصاد محلي البنك المركزي يحدد دوام البنوك خلال رمضان

وزارة العمل

أخبار محلية العمل تدعو الباحثين عن العمل للمسارعة في الدخول لمنصة "سجل" للتشغيل

جانب من التدريب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تدرب موظفيها على توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية



 



الأكثر مشاهدة