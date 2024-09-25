البنك المركزي يحذر الأردنيين

ونوّه البنك المركزي إلى أنّ مزودي الخدمات المالية لا يقومون بالتواصل هاتفياً مع العملاء لطلب أي معلومات مالية أو شخصية، وفي حال حدوث أي مشكلة تتعلق بذلك، ندعو المواطنين إلى التواصل مع شركات المحافظ الإلكترونية التي يتعاملون معها، بزيارة أقرب فرع، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء الرسمي المتواجد على موقع الشركة الإلكتروني، وفي حال تعذر الاستجابة يرجى التواصل مع البنك المركزي الأردني/ دائرة حماية المستهلك المالي.
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