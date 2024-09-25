البنك المركزي يحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- يحذّر البنك المركزي الأردني جميع المواطنين من التفاعل مع أي روابط أو اتصالات مشبوهة تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو مالية لغايات تحديث المحفظة الإلكترونية، أو إجراء أي عملية تحويل مالي، ونؤكد على أن رمز التحقق خاص بالمستخدم فقط ولا ينبغي مشاركته مع أي طرف آخر.

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