البنك المركزي يحذر المواطنين من التعرض للاحتيال

الوكيل الإخباري- نظراً لتكرار قيام بعض الشركات بترويج إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من قبل البنك المركزي وتحتفظ بودائع لديه.

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