البنك المركزي يحذر المواطنين من التعرض للاحتيال

يحذر البنك المركزي الأردني المواطنين الكرام من التعامل مع مثل هذه الشركات حرصاً على سلامتهم المالية وتجنباً للتعرض للاحتيال وأعمال النصب وخطر خسارة الأموال. كما يؤكد البنك المركزي بأن مثل تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يحتفظ لديه بأي ودائع لهذه الشركات، علماً بأنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة.
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