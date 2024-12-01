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البنك المركزي يحذر المواطنين من التعرض للاحتيال

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 01-12-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   نظراً لتكرار قيام بعض الشركات بترويج إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية مضاعفة الأموال بشكل غير منطقي خلال فترة زمنية قصيرة وتدعي بأنها مرخصة من قبل البنك المركزي وتحتفظ بودائع لديه.

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يحذر البنك المركزي الأردني المواطنين الكرام من التعامل مع مثل هذه الشركات حرصاً على سلامتهم المالية وتجنباً للتعرض للاحتيال وأعمال النصب وخطر خسارة الأموال. كما يؤكد البنك المركزي بأن مثل تلك الشركات غير مرخصة من قبله ولا يحتفظ لديه بأي ودائع لهذه الشركات، علماً بأنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأردني للتحقق من الشركات المرخصة.

 
gnews

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