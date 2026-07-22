البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية

10:09 ص

الوكيل الإخباري- حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الإعلانات الاحتيالية التي تدَّعي الحصول على جوائز مالية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.



وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.



وأضاف :"حماية بياناتك تبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة".





