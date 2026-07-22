الأربعاء 2026-07-22 11:01 ص

البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الرابع لعام 2026، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، والإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-    حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الإعلانات الاحتيالية التي تدَّعي الحصول على جوائز مالية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.

وأضاف :"حماية بياناتك تبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة".
 
 


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