البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية

ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.
وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.
وأضاف :"حماية بياناتك تبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة".
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