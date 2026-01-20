البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم عمل التمويل الجماعي القائم على الإقراض

الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي تعليمات "تنظيم عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض" رقم (2/2026) تاريخ 15/1/2026.

ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار تحقيق الأهداف المنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال تطوير تشريعات القطاع المالي واستجابةً للتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية (fintech) ودعماً للابتكار المسؤول، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ممن يجدون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم وبما يحسن من انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات.



وتعمل هذه التعليمات على إرساء إطار تنظيمي يحكم ممارسة نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض من خلال تحديد المتطلبات التي يتوجب على هذه الشركات تلبيتها للحصول على الترخيص من البنك المركزي الأردني ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، وكذلك المتطلبات الفنية والتقنية الخاصة بعمل هذه الشركات، وشروط تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأطراف ذات العلاقة والضوابط اللازمة لحماية مصالح عملاء هذه الشركات وضمان حقوقهم كمتطلبات حماية بياناتهم وأموالهم وشروط الإفصاحات وضوابط تعارض المصالح وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.