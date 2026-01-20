الثلاثاء 2026-01-20 07:19 م

البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم عمل التمويل الجماعي القائم على الإقراض

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الثلاثاء، 20-01-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   أصدر البنك المركزي تعليمات "تنظيم عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض" رقم (2/2026) تاريخ 15/1/2026.

اضافة اعلان


ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار تحقيق الأهداف المنبثقة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مجال تطوير تشريعات القطاع المالي واستجابةً للتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية (fintech) ودعماً للابتكار المسؤول، وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ممن يجدون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم وبما يحسن من انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات.


وتعمل هذه التعليمات على إرساء إطار تنظيمي يحكم ممارسة نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض من خلال تحديد المتطلبات التي يتوجب على هذه الشركات تلبيتها للحصول على الترخيص من البنك المركزي الأردني ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، وكذلك المتطلبات الفنية والتقنية الخاصة بعمل هذه الشركات، وشروط تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأطراف ذات العلاقة والضوابط اللازمة لحماية مصالح عملاء هذه الشركات وضمان حقوقهم كمتطلبات حماية بياناتهم وأموالهم وشروط الإفصاحات وضوابط تعارض المصالح وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


ودعا البنك المركزي جميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال إلى الاطلاع على تعليمات "تنظيم عمل نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض" رقم (2/2026) تاريخ 15/1/2026 المنشورة على موقعه الإلكتروني https://www.cbj.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/والسارية من تاريخ إقرارها قبل التقدم بطلب ترخيص للبنك المركزي وفقاً لما حدده نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته وهذه التعليمات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية

أخبار محلية "إعمار إربد": معرض المنتجات الريفية فرصة لدعم القطاع الزراعي بإقليم الشمال

الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

أخبار محلية الصفدي وعوابدة يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية

الملك: إربد أرض الخير

أخبار محلية الملك: إربد أرض الخير

جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مستشفى الأميرة بسمة في إربد.

أخبار محلية وزير الصحة: 100 مليون دينار تكلفة مستشفى الأميرة بسمة في إربد

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق في إربد

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار



 




الأكثر مشاهدة