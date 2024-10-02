البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، اليوم الأربعاء، الإصدار رقم (6) لعام 2024 من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 22 كانون الأول 2024، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 6 تشرين الأول 2024.



وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.



فيما تعد وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.