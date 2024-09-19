البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرح الإصدار الرابع للعام الحالي من أذونات الخزينة الأردنية بالدولار الأميركي بالمزاد السعري بقيمة 90 مليون دولار.

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وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن تاريخ المزاد هو 19 أيلول/سبتمبر الحالي، والتسوية في 22 من الشهر ذاته، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 22 أيلول/سبتمبر للعام 2025.



ويبلغ حجم الإصدار 90 مليون دولار أميركي وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، إذ إن الحد الأدنى لسعر البيع هو (94.563)، وأعلى سعر عائد يمكن قبوله هو (5.750%).