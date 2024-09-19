البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن تاريخ المزاد هو 19 أيلول/سبتمبر الحالي، والتسوية في 22 من الشهر ذاته، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 22 أيلول/سبتمبر للعام 2025.
ويبلغ حجم الإصدار 90 مليون دولار أميركي وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، إذ إن الحد الأدنى لسعر البيع هو (94.563)، وأعلى سعر عائد يمكن قبوله هو (5.750%).
وأذونات الخزينة؛ هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
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