الخميس 2026-02-26 08:44 ص

البنك المركزي يطرح تاسع إصدار من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

البنك المركزي
البنك المركزي
 
الخميس، 26-02-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار التاسع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 آذار 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 آذار 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سبائك الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

البنك المركزي

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح تاسع إصدار من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

ارتفعت أسعار النفط الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في 7 شهور، إذ عكف المستثمرون على تقييم ما إذا كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تحول دون نشوب صراع عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإ

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي جولة جديدة من محادثات جنيف النووية وسط ضغط أميركي يطال البرنامج الصاروخي

العاصمة دمشق

عربي ودولي صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يواصل تعافيه مع تسارع ملحوظ في نشاطه

شعار صندوق النقد الدولي

عربي ودولي صندوق النقد يحض واشنطن على العمل مع شركائها لتخفيف القيود التجارية

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 26-2-2026

منخفض جوي يؤثر على الأردن اليوم

الطقس منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم



 




الأكثر مشاهدة