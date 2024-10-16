البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 تشرين أول 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 16 تشرين أول الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يستعيد بريقه محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 54.4 ديناراً
-
عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح
-
الحكومة: ارتفاع الايرادات المحلية 100.5 مليون دينار بـ8 أشهر
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
-
الحكومة: 5% ارتفاع أسعار البنزين عالمياً
-
هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء !
-
الضريبة: غرامات على أطباء ومهنيين إذا لم يسجلوا بنظام الفوترة الوطني
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء