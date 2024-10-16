البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، اليوم الأربعاء، الإصدار رقم (28) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

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