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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

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البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 16-10-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، اليوم الأربعاء، الإصدار رقم (28) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 تشرين أول 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 16 تشرين أول الحالي.

 
gnews

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