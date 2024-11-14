البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 31 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار، الخميس.

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ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأحد 17 تشرين الثاني 2024.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.