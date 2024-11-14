الخميس 2024-11-14 09:10 ص
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

ا
البنك المركزي الأردني
الخميس، 14-11-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 31 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار، الخميس.

اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأحد 17 تشرين الثاني 2024.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المواجهة الأخيرة بين المنتخبين

ترند النشامى وأسود الرافدين يتواجهان فوق جذع النخلة اليوم

التهجير القسري في قطاع غزة

فلسطين "هيومن رايتس": أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة جريمة حرب

ت

عربي ودولي علي أصغر حاجي: إيران لم تتخذ قرارات بتغيير عدد قواتها في سوريا

عناصر من الشرطة الفدرالية بمبنى المحكمة العليا في البرازيل

عربي ودولي قبل أيام من استضافة قمة العشرين .. قتيل بعد تفجيرين في البرازيل

الطالب (إبراهيم يعقوب محمد حمد)

نعـي فـاضل التربية تنعى الطالب ابراهيم يعقوب حمد

ا

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

جوزيب بوريل

عربي ودولي بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يفكر في تعيين محاميه تود بلانش نائبا لوزير العدل



 

الأكثر مشاهدة