الخميس 2026-06-04 09:00 ص

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

مبنى البنك المركزي الأردني
مبنى البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 04-06-2026 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الرابع والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.اضافة اعلان


ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 حزيران 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 حزيران 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
 
 


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