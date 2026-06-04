البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الرابع والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 7 حزيران 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 حزيران 2026.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.



فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.





