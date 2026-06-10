الأربعاء 2026-06-10 12:34 م

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:43 ص

الوكيل الإخباري-   يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار الخامس والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك  فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 حزيران 2041، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 حزيران 2026.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

 
 


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