البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 حزيران 2041، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 حزيران 2026.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر للعام الحالي
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
3451 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
24.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
-
هام لكل من يرغب بشراء وبيع الذهب في الأردن
-
ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية في التسعيرة الثالثة