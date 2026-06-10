البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار الخامس والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 11 حزيران 2041، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 11 حزيران 2026.