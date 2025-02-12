البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 شباط 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الخميس 13 شباط 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراء.
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