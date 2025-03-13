الخميس 2025-03-13 12:44 م
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

ب
أرشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار العاشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 آذار 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 17 آذار 2025.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 
 
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