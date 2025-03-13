البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار العاشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

اضافة اعلان



ووفق بيانات البنك فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 آذار 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 17 آذار 2025.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.