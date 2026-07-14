البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار الثامن والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. اضافة اعلان





ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 تموز 2031، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 تموز 2026.





