البنك المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابةً عن الحكومة، الثلاثاء، إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.





كما طرح البنك المركزي الأردني نيابةً عن الحكومة، أذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار.



ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 15 نيسان 2036، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 15 نيسان 2026، بينما يكون تاريخ الاستحقاق لأذونات الخزينة 15 نيسان 2027.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عامًا، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.



فيما تُعدّ أذونات الخزينة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تُصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعًا وشراءً.





