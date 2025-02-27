الخميس 2025-02-27 01:26 م
 

البنك المركزي يعمم على جميع البنوك في الأردن

المركزي يعمم على البنوك بشأن أوراق النقد والمسكوكات
المركزي يعمم على البنوك بشأن أوراق النقد والمسكوكات
الخميس، 27-02-2025 12:15 م
الوكيل الإخباري-   عمم البنك المركزي على جميع البنوك المرخصة في الأردن، بضرورة توفير جميع الفئات من أوراق النقد والمسكوكات بالكميات المطلوبة، وفي جميع الفروع العاملة لديها.اضافة اعلان


وقال البنك في منشور عبر صفحته  الخاصة على فيسبوك "إنه ولتلبية كافة احتياجاتكم من أوراق النقد والمسكوكات، يرجى مراجعة البنوك التي تتعاملون معها، علما بانه تم التعميم على كافة البنوك المرخصة بضرورة توفير جميع الفئات من أوراق النقد والمسكوكات بالكميات المطلوبة، وفي جميع الفروع العاملة لديها".



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