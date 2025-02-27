البنك المركزي يعمم على جميع البنوك في الأردن

وقال البنك في منشور عبر صفحته الخاصة على فيسبوك "إنه ولتلبية كافة احتياجاتكم من أوراق النقد والمسكوكات، يرجى مراجعة البنوك التي تتعاملون معها، علما بانه تم التعميم على كافة البنوك المرخصة بضرورة توفير جميع الفئات من أوراق النقد والمسكوكات بالكميات المطلوبة، وفي جميع الفروع العاملة لديها".
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