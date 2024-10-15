الثلاثاء 2024-10-15 10:42 ص
 
 

البنك المركزي يقرر تصفية شركة فيلادلفيا للتأمين

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الثلاثاء، 15-10-2024 08:40 ص

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الأردني تصفية شركة فيلادلفيا للتأمين اعتبارا من تاريخ 2024/10/8 وذلك حرصا على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

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ووفق بيان صحفي صدر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، فقد جرى تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية مصفيا للشركة لتتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية.

 

وبيّن أن القرار جاء بسبب تعرض الشركة لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021.

 

يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر في حزيران الماضي تشكيل لجنة مؤقتة، لتتولى إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين، في حين مُنعت الشركة منذ تاريخ 2021/6/6 من إبرام عقود التأمين في فروع التأمين كافة لحين تصويب أوضاعها.

 

وتاليا البيان:


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gnews

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