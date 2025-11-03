الإثنين 2025-11-03 10:48 ص
 

البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر

عملة أردنية فئة 50 دينارا
عملة أردنية فئة 50 دينارا
 
الإثنين، 03-11-2025 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  رفض الجهاز المصرفي قرابة 77.2 ألف طلب تمويل جديد، في تسعة أشهر من العام الحالي، بقيمة تجاوزت المليار دينار، علما أن إجمالي قيمةِ التسهيلات المطلوبة، زاد بنحو 1.951 مليارٍ دينار، مقارنة بعام 2024 وفق أحدثِ بياناتٍ صادرة عن البنك المركزي.اضافة اعلان


ووفقا لأحدث البيانات، فإن قيمة التسهيلات الجديدة التي تقدم العملاء للحصول عليها في الأرباع الثلاثة المنتهية من عام 2025، وصلت إلى 10.732 مليار دينار، مقابل، 8.781 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الجهاز المصرفي المحلي، وافق على تمويل تسهيلات بقيمة وصلت إلى 9.386 مليار دينار، في تسعة شهور من العام الحالي، في الوقت الذي رفض فيه تمويل قروض وتسهيلات، بقيمة 1.345 مليار دينار خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لعدد التسهيلات الجديدة الإجمالي، فوصل في ثلاثة أرباع من العام الحالي، إلى 316 ألف طلب، لمختلف القطاعات، وافق الجهاز المصرفي على منح تسهيلات بعدد 239 ألف طلب، في حين رفض العدد الباقي من التمويلات.

وبالنظر إلى إجمالي التسهيلات، البالغ منذ كانون الثاني، إلى نهاية أيلول من 2025 بلغت 35.980 مليار دينار، الغالبية العظمى منها ذهبت للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغيرِ المقيم، وبنسبة 89%، بواقع أكثر من 32 مليار دينار. 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ااا

فيديو الوكيل ازدياد عمليات الاحتيال والغش بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم

ا

منوعات مصرع عامل ماليزي في هجوم مفاجئ لفيل بري

ل

منوعات ذعر في فلوريدا بعد تسلل ثعبان إلى سيارة (فيديو)

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرارا عسكريا يقضي باقتلاع أشجار من أراضي قريتي راس كركر، وكفر نعمة غرب رام الله. وينص القرار على إزالة واقتلاع الأشجار من مناطق (الوجه الغربي وجبل الريسن في

فلسطين سلطات الاحتلال تصدر قرارا باقتلاع أشجار من أراض غربي رام الله

مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني: إسعاف 1535 حالة والسيطرة على 90 حريقا خلال 24 ساعة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

ادارة السير

أخبار محلية تنويه امني الى جميع السائقين



 
 



الأكثر مشاهدة