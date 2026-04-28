البورصة تدعو الشركات المُدْرجة لتزويدها بالبيانات المالية

الوكيل الإخباري- دعت بورصة عمان الشركات المدرجة لديها الى استكمال تزويدها بالبيانات المالية المراجعَة من قبل مدققي حساباتها للربع الأول (الفترة المنتهية في 2026/03/31)، وذلك عبر نظام الافصاح الالكتروني (XBRL) قبل نهاية نيسان الحالي.

وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إن البورصة ستقوم بإيقاف التداول بأسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية للربع الأول المراجَعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر نيسان الحالي ولمدة ثلاثة أيام عمل.



وأضاف، إنه سيعاد التداول بأسهم هذه الشركات في ذات السوق المدرجة فيه وفقاً للقيود الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الخصوص، اعتباراً من صباح يوم العمل التالي لانتهاء مدة الإيقاف المحددة إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018.



وأشار الوظائفي الى أن هذا الاجراء يهدف الى تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري، موضحا أن البورصة ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات الربعية بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الأول التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.