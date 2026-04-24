"التجارة العالمية" تؤكد دعمها للأردن لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الرقمية

الوكيل الإخباري- أكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنغوزي أوكونجو-إيويالا دعم المنظمة للأردن في توسيع مشاركة المرأة في التجارة الرقمية، مع إطلاق برنامج صندوق "النساء المصدّرات في الاقتصاد الرقمي" (WEIDE)، الذي يُنفذ بالتعاون مع مركز التجارة الدولي والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.





وقالت أوكونجو-إيويالا، خلال مشاركتها عن بُعد في إطلاق البرنامج، إن اختيار الأردن لتنفيذ الصندوق يعكس قوة منظومته الريادية وجودة المؤسسات الداعمة للأعمال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل توسعًا مهمًا لبرامج المنظمة في منطقة الشرق الأوسط، التي تمتلك إمكانات كبيرة في مجال التجارة الرقمية.



وبيّنت أن المنظمة تعمل، من خلال الصندوق، على تمكين الشركات التي تقودها نساء من الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة عبر الأدوات الرقمية، في ظل ما توفره الرقمنة من فرص لتقليل الحواجز التجارية، لافتة إلى أن التجارة الرقمية باتت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي عالميًا.



وأضافت أوكونجو-إيويالا أن مبادرات مثل WEIDE تستهدف معالجة الفجوات التي تواجهها الشركات النسائية، خصوصًا في التمويل والوصول إلى التكنولوجيا، مؤكدة أن المنظمة تسعى إلى ضمان شمول أكبر في التجارة العالمية، بما يتيح للمرأة الاستفادة من الفرص الاقتصادية وخلق وظائف جديدة.



وفي السياق، أوضحت أن البرنامج في الأردن سيقدم نموذج دعم متكامل يجمع بين التمويل والمساعدة الفنية والإرشاد والوصول إلى شبكات الأعمال الدولية، بما يعزز قدرة المشاريع النسائية على التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.



وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، قال إن إطلاق الصندوق يأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، مؤكدًا أن الشراكة مع منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي تمثل مستوىً متقدمًا من التعاون الدولي الداعم للتجارة الشاملة.



وأضاف أن الصندوق يشكل أداة عملية لدعم المشاريع النسائية من خلال التمويل والمساندة الفنية، بما يمكنها من تجاوز التحديات والوصول إلى الأسواق الدولية، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



بدورها، أشارت الأمينة العامة للوزارة والمديرة التنفيذية بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية دانا الزعبي إلى أن البرنامج يتكامل مع جهود التحول الرقمي، موضحة أن المشاريع المختارة ستحصل على دعم مالي وفني يقارب مليوني دولار، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد لعام، 46 مشروعًا تقوده سيدات أردنيات جرى اختيارهن من بين 469 طلبًا، حيث سيتم توزيعهن على مسارين؛ الأول للمشاريع الناشئة بمنح تصل إلى 5 آلاف دولار، والثاني للمشاريع الأكثر تقدمًا بمنح تصل إلى 30 ألف دولار، لدعم التوسع في الأسواق العالمية.



أوكونجو-إيويالا، أكدت أن الصندوق يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في الدول النامية من دخول التجارة الدولية، خاصة عبر القنوات الرقمية، في ظل استمرار ضعف تمثيل الشركات التي تقودها النساء في التجارة العالمية، مشيرة إلى وجود فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 300 مليار دولار تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.



وبيّنت أن الانخراط في التجارة الدولية يحقق مكاسب ملموسة للنساء، إذ إن الشركات المصدّرة أكثر إنتاجية بنسبة تصل إلى 50% وتوفر أجورًا أعلى، فيما تحقق النساء العاملات في التجارة دخلًا يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بمن يكتفين بالأسواق المحلية، ما يعزز أثرهن الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا من خلال إعادة استثمار الدخل في التعليم والصحة وتنمية المجتمعات.



وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أشارت أوكونجو-إيويالا إلى أن الرقمنة تسهم في خفض الحواجز أمام الشركات، موضحة أن تجارة الخدمات المقدمة رقميًا تجاوزت 4.6 تريليون دولار في عام 2024، ما يتيح فرصًا أوسع أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة أكبر.



وأضافت أن التحول الرقمي يتسارع مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن تقارير المنظمة تشير إلى إمكانية رفع قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات بنحو 40% بحلول عام 2040، إذا ما توفرت السياسات الداعمة، وذلك نتيجة زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف التجارة.



ويأتي إطلاق الصندوق ضمن توجهات منظمة التجارة العالمية لتعزيز التجارة الرقمية الشاملة، ودعم الاقتصادات النامية، بما في ذلك الأردن، لزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي وتحقيق نمو مستدام.







