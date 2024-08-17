الجغبير: غرف الصناعة تضع إمكاناتها وخبراتها أمام المغتربين الأردنيين

وقال الجغبير خلال لقائه رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، الدكتور احمد الهنداوي، وأعضاء من المجلس والغرفة، إن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة، كما يتوفر فيه فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، فيما يمتلك القطاع الصناعي الأردني إمكانيات ومقومات مميزة، وفرص واعدة.
من جهته ، أكد الدكتور الهنداوي أن رجال الأعمال الأردنيين في دولة الإمارات العربية على استعداد للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإدارية بالأردن، سواءً كان ذلك من خلال خبراتهم العملية أو من خلال إنشاء استثمارات تسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
وأضاف أن "عملية تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات تحتاج بداية إلى عملية تطوير إداري وأتمتة القوانين المتعلقة بعملية إقامة الاستثمارات والاهتمام بأصحاب الكفاءات لما لذلك من مصلحة وطنية، وتعزيز التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين ومعالجة التحديات ومعيقات الاستثمار .
وبحث الطرفان تعزيز التعاون ما بين غرف الصناعة ومجلس الأعمال، بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والامارات، وكذلك بحث آليات التكامل الاقتصادي والشراكة بين رجال الاعمال في البلدين.
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