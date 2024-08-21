الجغبير: نظام الطاقة المتجددة الجديد سيحمي المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نظام الإعفاءات الجديد المتعلق بنظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة للعام الحالي يمثل خطوة حاسمة في ضمان دخول أجهزة كهربائية موفرة للطاقة بشكل حقيقي إلى السوق المحلية.

اضافة اعلان



وقال الجغبير في بيان، اليوم الأربعاء، إن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام، سينعكس إيجاباً على المستهلكين الذين يستحقون الحصول على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر في استهلاكهم للطاقة.



وقدم شكره لرئيس ومجلس الوزراء على تفهمهم العميق لأهمية هذا النظام، مشيدا بدور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



وأوضح، أن القرار جاء ليضع حداً لمنع دخول منتجات قليلة الجودة ولا تفي بالغرض الحقيقي لتوفير الطاقة، وهو ما كان يشكل تهديداً لسلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات.



وشدد على أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضاً مع الالتزامات العالمية تجاه تخفيض البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.



ولفت إلى أن مواكبة الصناعة المحلية لمتطلبات العصر الحديث، بما فيها تقنيات توفير الطاقة والتزامها بمقررات اتفاقية باريس، ليس خياراً، بل ضرورة لا بد منها لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي من خلال الصادرات الوطنية.



وأضاف، أن تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية التي كانت تدخل تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، مبينا حق المستهلك في الحصول على منتجات توفر من استهلاك الطاقة وتضمن سلامته.