الجغبير يؤكد أهمية البيانات الدقيقة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية توفر البيانات الدقيقة حول القطاع الصناعي، ليتم بناء عليها إعداد الدراسات المتخصصة حول القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في تطويرها ودعم تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير.

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وأضاف الجغبير خلال توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة عمان ودائرة الإحصاءات العامة، بحضور مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لتنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة حول واقع القطاع الصناعي وتوجهاته المستقبلية والتعاون في نشر الإحصاءات الصناعية.



وأشار الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن هذا التعاون يهدف أيضا إلى تنفيذ مسوحات ميدانية وجمع البيانات اللازمة عند الحاجة لتقييم التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصناعي، وتطوير استبانات متخصصة للقطاع الصناعي تهدف الى الحصول على بيانات دقيقة حول مجالات يتم التوافق حولها وحسب الأولويات الوطنية.



بدوره، بين مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن " الإحصاءات" هي الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها، وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية بأعلى مستوى من الدقة والشمولية، حيث ستعمل على تزويد غرفة صناعة عمان بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي الأردني لمساعدته في تحليلها لإعداد تقاريرها وتحديث كافة البيانات والمعلومات بشكل دوري.