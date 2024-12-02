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الجغبير يؤكد أهمية دور "الغذاء والدواء" في الرقابة على المنشآت

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جانب من اللقاء
الإثنين، 02-12-2024 03:18 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، مشيدا بجهودها في حل قضايا الشركات الصناعية، وتعاونها بإجراءات التسجيل.

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وثمن الجغبير، خلال لقاء مع مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، أمس الأحد، التطور الكبير في عمل المؤسسة، الذي أهلها للحصول على جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، وحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني، لتميز الأداء الحكومي والشفافية 2024، ضمن فئة المؤسسات في القطاع الصحي والرقابة الصحية.


ودعا إلى ضرورة تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية، لما له من أثر كبير في الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.


من جهته، أكد مهيدات، حرص المؤسسة على دعم تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير لهذه المنتجات، مشددا على أن "الغذاء والدواء" هي الجهة الوحيدة المختصة، بحسب القانون، بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية.


وأكد أن المؤسسة، في إجراءاتها، تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها، وكذلك تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الأردن، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بأن يكون الأردن مركزاً لهذه الصناعات في المنطقة.

 
gnews

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