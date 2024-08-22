الخميس 2024-08-22 03:50 م
 

 

الجغبير يدعو الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص

الجغبير
الجغبير
الخميس، 22-08-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الشباب للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لأن القطاع الصناعي بحاجة إلى الأيدي العاملة الوطنية.

وأكد الجغبير اليوم الخميس، دعم غرفتي صناعة الأردن وعمان لرائدات الأعمال الأردنيات في القطاع الصناعي من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المصانع، وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للعاملات.

اضافة اعلان


يشار إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، يشغل أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة، وحقق جودة عالية جعلت منتجاته تصل لأكثر من 70 بلدا.

gnews

أحدث الأخبار

مؤسسة الاقراض الزراعي

أخبار محلية 500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد

ل

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تقدم خصومات هائلة على أجهزة التلفاز الذكية مع خصم حصري إضافي وهدايا مميزة

تعبيرية

منوعات رسالة تصل متأخرة 121 عاماً.. ونداء لفك اللغز

الأمن يعلن عن خطة أمنية بشأن الانتخابات النيابية

أخبار محلية الأمن يعلن عن خطة أمنية بشأن الانتخابات النيابية

قف

طب وصحة أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟

الدينار الأردني

أخبار محلية البنك المركزي: السيولة المحلية ترتفع بمقدار مليار دينار حتى نهاية حزيران 2024

جانب من الاستهدافات

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة

الهلال الأحمر الفلسطيني

فلسطين الصحة الفلسطينية: 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال يوم



 

الأكثر مشاهدة