الجغبير يدعو الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص

الوكيل الإخباري- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الشباب للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص لاكتساب الخبرة والمهارة اللازمة لأن القطاع الصناعي بحاجة إلى الأيدي العاملة الوطنية.



وأكد الجغبير اليوم الخميس، دعم غرفتي صناعة الأردن وعمان لرائدات الأعمال الأردنيات في القطاع الصناعي من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المصانع، وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للعاملات.

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