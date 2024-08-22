الجغبير يدعو الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص

وأكد الجغبير اليوم الخميس، دعم غرفتي صناعة الأردن وعمان لرائدات الأعمال الأردنيات في القطاع الصناعي من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المصانع، وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للعاملات.
يشار إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، يشغل أكثر من 10 آلاف عامل وعاملة، وحقق جودة عالية جعلت منتجاته تصل لأكثر من 70 بلدا.
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