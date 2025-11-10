الحكومة: ارتفاع أسعار 7 سلع بينها البيض وانخفاض 30 الشهر الماضي

ووفقا للدراسة والكشف الحسي على الأسواق والمحلات التجارية والمولات تبين انخفاض أسعار (30) سلعة من أبرزها دجاج النتافات والدجاج الطازج وبعض أصناف اللحوم والخضار والفواكه وبنسبة تراوحت بين (2% مثل لحوم العجل البلدية و32% مثل الليمون المستورد)
كما استقرت أسعار (53) سلعة من أبرزها السكر والأرز والزيوت ومشتقات الالبان والاجبان.
واستنادا الى نتائج الدراسة فقد طرأت ارتفاعات على أسعار (7) سلع وهي بيض المائدة وبعض أصناف الخضار بنسب متفاوتة تراوحت ما بين (4% مثل البيض و12% مثل الثوم).
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع التداول العقاري في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي
-
مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟