الإثنين 2025-11-10 10:51 ص
 

الحكومة: ارتفاع أسعار 7 سلع بينها البيض وانخفاض 30 الشهر الماضي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة
 
الإثنين، 10-11-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-    أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار (90) سلعة غذائية انخفاض واستقرار ما نسبته (92%) من المواد الأساسية المشمولة بالدراسة وذلك لشهر تشرين الاول / 2025 مقارنة بالشهر الذي سبقه أيلول.اضافة اعلان


ووفقا للدراسة والكشف الحسي على الأسواق والمحلات التجارية والمولات تبين انخفاض أسعار (30) سلعة من أبرزها دجاج النتافات والدجاج الطازج وبعض أصناف اللحوم والخضار والفواكه وبنسبة تراوحت بين (2% مثل لحوم العجل البلدية و32% مثل الليمون المستورد)

كما استقرت أسعار (53) سلعة من أبرزها السكر والأرز والزيوت ومشتقات الالبان والاجبان.

واستنادا الى نتائج الدراسة فقد طرأت ارتفاعات على أسعار (7) سلع وهي بيض المائدة وبعض أصناف الخضار بنسب متفاوتة تراوحت ما بين (4% مثل البيض و12% مثل الثوم).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

2

منوعات ما السر وراء مقولة "دموع التماسيح" وهل يبكي التمساح حقا؟ فيديو

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية وزارة العمل: نتابع شكوى عمال احدى شركات المقاولات في موقع العطارات

زيت الزيتون

خاص بالوكيل الاردن .. ضبط 100 تنكة زيت زيتون مغشوش

وزير العمل يستقبل السفير المصري

أخبار محلية العمل: البرنامج الوطني للتشغيل يدعم 56 ألف عقد عمل منذ 2022

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار 7 سلع بينها البيض وانخفاض 30 الشهر الماضي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية انطلاق جولة العمل الآسيوية لجلالة الملك من طوكيو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعيينات جديدة في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الأمم المتحدة: 81% من المباني في قطاع غزة تضررت

فلسطين الاحتلال يواصل خرق اتقاف غزة



 
 



الأكثر مشاهدة