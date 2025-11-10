الحكومة: ارتفاع أسعار 7 سلع بينها البيض وانخفاض 30 الشهر الماضي

09:51 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لأسعار (90) سلعة غذائية انخفاض واستقرار ما نسبته (92%) من المواد الأساسية المشمولة بالدراسة وذلك لشهر تشرين الاول / 2025 مقارنة بالشهر الذي سبقه أيلول.





ووفقا للدراسة والكشف الحسي على الأسواق والمحلات التجارية والمولات تبين انخفاض أسعار (30) سلعة من أبرزها دجاج النتافات والدجاج الطازج وبعض أصناف اللحوم والخضار والفواكه وبنسبة تراوحت بين (2% مثل لحوم العجل البلدية و32% مثل الليمون المستورد)



كما استقرت أسعار (53) سلعة من أبرزها السكر والأرز والزيوت ومشتقات الالبان والاجبان.



واستنادا الى نتائج الدراسة فقد طرأت ارتفاعات على أسعار (7) سلع وهي بيض المائدة وبعض أصناف الخضار بنسب متفاوتة تراوحت ما بين (4% مثل البيض و12% مثل الثوم).