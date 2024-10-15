الثلاثاء 2024-10-15 06:08 م
 
 

الحكومة: ارتفاع الايرادات المحلية 100.5 مليون دينار بـ8 أشهر

وزارة المالية
وزارة المالية
الثلاثاء، 15-10-2024 04:32 م
الوكيل الإخباري-   وصلت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 إلى 5972.5 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.اضافة اعلان


وتشير بيانات ذاتها، إلى ارتفاع الإيرادات 100.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 89.8%.
 
gnews

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