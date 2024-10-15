الحكومة: ارتفاع الايرادات المحلية 100.5 مليون دينار بـ8 أشهر

وتشير بيانات ذاتها، إلى ارتفاع الإيرادات 100.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 89.8%.
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