الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر

بالمقابل ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول الحالي إلى 621 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ حوالي 598 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.
من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي حوالي 78 دولار للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في شهر أيلول الماضي حوالي 74 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.
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