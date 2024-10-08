الثلاثاء 2024-10-08 01:04 م
 

الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 12:34 م

الوكيل الإخباري-   بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من شهر  تشرين أول الحالي 672 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 667 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.

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ووفقا لنشرة الأسبوع الأول من شهر  تشرين أول الحالي التي تصدرها وزارة الطاقة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول الحالي 728 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 708 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%، وارتفع سعر  الديزل من 599 دولار  للطن الى 627 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 5%، وارتفع سعر  الكاز  من 649 دولار  للطن الى 670 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%. كما ارتفع سعر زيت الوقود من 419 دولار  للطن الى 424 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي1%.


بالمقابل ارتفع معدل سعر  الغاز  البترولي المسال في شهر  تشرين أول الحالي إلى 621 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول  الماضي والذي بلغ حوالي 598 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.


من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر  تشرين أول الحالي حوالي 78 دولار  للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في شهر أيلول الماضي حوالي 74 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 4%.

 
gnews

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