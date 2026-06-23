الثلاثاء 2026-06-23 01:31 م

الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة
الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-    توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك يمكّن الحكومة الأردنية من استغلال مبلغ 169342 دينارا أردنيا من الحساب الأردني- الياباني، لغايات تمويل مشروع إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لحصاد المياه في منطقة وادي عربة في العقبة لصالح سلطة وادي الأردن في المملكة.

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وبحسب بيان لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، يهدف المشروع لمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على التكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تطبيق تقنيات فعّالة لحصاد مياه الأمطار وجمع أكبر كمية ممكنة للاستفادة منها، ما سيسهم في تعزيز توفير المياه محلياً ودعم سبل العيش في المناطق الريفية عبر حلول مستدامة لإدارة المياه وحصادها.

 
 


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