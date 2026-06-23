الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

وبحسب بيان لوزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، يهدف المشروع لمساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على التكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تطبيق تقنيات فعّالة لحصاد مياه الأمطار وجمع أكبر كمية ممكنة للاستفادة منها، ما سيسهم في تعزيز توفير المياه محلياً ودعم سبل العيش في المناطق الريفية عبر حلول مستدامة لإدارة المياه وحصادها.
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