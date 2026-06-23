الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة

الوكيل الإخباري- توصلت الحكومتان الأردنية واليابانية إلى اتفاق مشترك يمكّن الحكومة الأردنية من استغلال مبلغ 169342 دينارا أردنيا من الحساب الأردني- الياباني، لغايات تمويل مشروع إنشاء بنية تحتية صغيرة النطاق لحصاد المياه في منطقة وادي عربة في العقبة لصالح سلطة وادي الأردن في المملكة.

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