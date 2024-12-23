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الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا

محطة محروقات
محروقات
الإثنين، 23-12-2024 02:00 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن معدل سعر البنزين أوكتان (95) بلغ في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي 725 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 729 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

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 كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (90) في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي 692  دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 696 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

وارتفع سعر الديزل من 635 دولارًا للطن إلى 646 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2% كما ارتفع سعر الكاز من680 دولارا للطن إلى 686 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي%1.

وبحسب بيان الوزارة، ارتفع سعر زيت الوقود من 428 دولارًا للطن إلى 440 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%.

كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ حوالي 74 دولارًا للبرميل.

 

 

 
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