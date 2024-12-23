الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، إن معدل سعر البنزين أوكتان (95) بلغ في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي 725 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 729 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.

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