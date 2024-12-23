الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا

وارتفع سعر الديزل من 635 دولارًا للطن إلى 646 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2% كما ارتفع سعر الكاز من680 دولارا للطن إلى 686 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي%1.
وبحسب بيان الوزارة، ارتفع سعر زيت الوقود من 428 دولارًا للطن إلى 440 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 3%.
كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر كانون أول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ حوالي 74 دولارًا للبرميل.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن الأحد
-
خبير مالي : المرحلة ستشهد انخفاض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن
-
4 مليار دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي
-
مع تذبذب أسعار الذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي السبت
-
قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن
-
صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة