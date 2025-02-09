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الحكومة: انخفاض طفيف على أسعار المحروقات عالميا

محطة محروقات
محروقات
الأحد، 09-02-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ في الأسبوع الاول من شهر شباط الحالي 715 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 717 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.3%.

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كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الاول من شهر شباط الحالي 732 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 740 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي %1%، وانخفض سعر الديزل من 688 دولار للطن الى 665 دولار وبنسبة انخفاض 3%.

وانخفض سعر الكاز من 722 دولار للطن الى 715 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%. في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 474 دولار للطن الى 481 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.

كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى حوالي 628 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول شباط 2025.

 
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