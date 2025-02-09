الحكومة: انخفاض طفيف على أسعار المحروقات عالميا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان 90) بلغ في الأسبوع الاول من شهر شباط الحالي 715 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 717 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.3%.

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