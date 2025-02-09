الحكومة: انخفاض طفيف على أسعار المحروقات عالميا

وانخفض سعر الكاز من 722 دولار للطن الى 715 دولار وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%. في حين ارتفع سعر زيت الوقود من 474 دولار للطن الى 481 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط الحالي إلى حوالي 628 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول شباط 2025.
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