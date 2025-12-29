الإثنين 2025-12-29 03:31 م

الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان

العاصمة عمان
الإثنين، 29-12-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والزراعة صائب خريسات، الحرص على معالجة أي صعوبات تواجه تجار المواد الغذائية والمواءمة بين احتياجات السوق ومصالح التجار والقطاعات الإنتاجية المحلية بما يضمن وفرة السلع التموينية وتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم لبحث مطالب قطاع تجار المواد الغذائية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتعزيزاً للمخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية وتمكين التجار من الاستمرار بأنشطتهم التجارية كالمعتاد.

وضم الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان/ نقيب تجار المواد الغذائية العين خليل الحاج توفيق والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء رنا عبيدات وأعضاء نقابة تجارة المواد الغذائية وتجار مواد تموينية.

وأبدى الوزيران اهتماما بالمطالب التي تم عرضها خلال الاجتماع بحيث يتم دراستها والاستجابة لها بالشكل الذي يخدم مصالح كافة الأطراف ويلبي احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة من مناشئ مختلفة.

وعرض الحاج توفيق والتجار أبرز مطالب قطاع تجار المواد الغذائية وضرورة معالجة الصعوبات التي تواجههم لإدامة وفرة السلع في السوق المحلي كالمعتاد وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأوعز الوزيران بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة تجارة المواد الغذائية لدراسة بعض المطالب المقدمة من قبل تجار المواد الغذائية المتعلقة بعمليات استيراد بعض السلع.
 
 


