الحكومة تجمد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل

12:23 م

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الوكيل الإخباري- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل. اضافة اعلان





وقال خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال العام الماضي، والتي أثبت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع، وفق ما أوردته يومية الغد.



يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.



وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".



وتضمن القرار آنذاك وقتها تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15% ) و (25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.