الحكومة تخفض أسعار البنزين

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 و95 بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلساً/لتر بدلاً من (865) فلساً /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1105) فلساً/لتر بدلاً من (1110) فلساً/لتر .
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