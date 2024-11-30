الحكومة تخفض أسعار البنزين

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، السبت، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الأول المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً طفيفاً على أسعار مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وارتفاعاً طفيفاً على مادة الديزل خلال شهر تشرين الثاني الحالي.

اضافة اعلان



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 و95 بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما.