الجمعة 2025-05-09 06:51 م
 

الحكومة تستدين 215 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي

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الجمعة، 09-05-2025 06:02 م

الوكيل الإخباري-   استدانت الحكومة ما قيمته 215 مليون دينار عبر طرح سندات خزينة بالدولار الأميركي، وفقا لما اعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

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ووفقا لمزاد نتائج التي أعلنها البنك المركزي فإن نسبة الفائدة على سندات الخزينة التي استدانتها الحكومة بغلت 6.1% على أن يتم تسديد سندات الخزينة خلال 3 سنوات على ان تنتهي مدة السداد في شهر آيار من العام 2028.


وأصدرت الحكومة خلال أول شهرين من العام الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 1.775 مليار دينار.


وكانت الحكومة أطفأت ديونا بقيمة 750 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي.

 
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