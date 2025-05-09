الحكومة تستدين 215 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي

الوكيل الإخباري- استدانت الحكومة ما قيمته 215 مليون دينار عبر طرح سندات خزينة بالدولار الأميركي، وفقا لما اعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.

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ووفقا لمزاد نتائج التي أعلنها البنك المركزي فإن نسبة الفائدة على سندات الخزينة التي استدانتها الحكومة بغلت 6.1% على أن يتم تسديد سندات الخزينة خلال 3 سنوات على ان تنتهي مدة السداد في شهر آيار من العام 2028.



وأصدرت الحكومة خلال أول شهرين من العام الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 1.775 مليار دينار.