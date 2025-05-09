الحكومة تستدين 215 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي

ووفقا لمزاد نتائج التي أعلنها البنك المركزي فإن نسبة الفائدة على سندات الخزينة التي استدانتها الحكومة بغلت 6.1% على أن يتم تسديد سندات الخزينة خلال 3 سنوات على ان تنتهي مدة السداد في شهر آيار من العام 2028.
وأصدرت الحكومة خلال أول شهرين من العام الحالي، سندات وأذونات خزينة بقيمة 1.775 مليار دينار.
وكانت الحكومة أطفأت ديونا بقيمة 750 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا بنسب تراوحت بين 2% و 5%
-
بعد الانخفاض الكبير على الذهب بالأردن .. هكذا بلغت سعر الليرة الإنجليزي والرشادي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
قفزة في الصادرات الأردنية لأميركا .. أرقام غير مسبوقة
-
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية