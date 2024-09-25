الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء لشراء كمية 100- 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك في العطاء، إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 1-10.